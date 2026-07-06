Kankí, Tenabo sin agua por falla eléctrica en transformador obsoleto

Por una falla en la energía eléctrica, la pequeña comunidad de Kankí, en Tenabo, se ha quedado sin servicio de agua potable, situación que ha provocado desesperación entre los habitantes, quienes ahora se ven forzados a buscar pozos cercanos para abastecerse en medio del fuerte calor que afecta a esta parte del municipio.

De acuerdo con los habitantes, la interrupción del servicio eléctrico se presentó desde las primeras horas del fin de semana, afectando de manera directa el suministro de agua en toda la localidad.

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El comisario municipal Carlos Enrique Chi Chan informó que el reporte fue realizado de manera oportuna a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, hasta el cierre de la edición el servicio continuaba sin restablecerse.

Señaló que “este tipo de fallas se han vuelto frecuentes, ya que incluso los fuertes vientos provocan interrupciones y caídas de la red eléctrica que dejan a la comunidad sin luz y sin agua potable”.

Los habitantes denunciaron que los constantes apagones ocasionan pérdidas económicas, debido a que numerosos alimentos perecederos se descomponen a causa del calor, afectando directamente la economía de comerciantes y familias.

El comisario lamentó que, pese a los reportes constantes a la CFE, las averías tardan demasiado en ser atendidas. Además, consideró que el transformador que abastece a la comunidad es insuficiente y obsoleto, por lo que solicitó su reemplazo por uno de mayor capacidad para garantizar un servicio eléctrico y de agua más eficiente para los habitantes del poblado de Kankí.