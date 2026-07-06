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Campeche / Sucesos

Violento hombre causa destrozos y tira motocicletas en Champotón; termina detenido

Un hombre fue detenido en Champotón tras presuntamente derribar varias motocicletas estacionadas y causar disturbios. Fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Por Jorge May

6 de jul de 2026

1 min

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Sujeto siembra caos en Champotón al derribar motos estacionadas; acaba en la Fiscalía
Sujeto siembra caos en Champotón al derribar motos estacionadas; acaba en la Fiscalía / Jorge May

Por causar daños a motocicletas estacionadas por la avenida Colosio, un sujeto fue detenido por los elementos de la policía, quedando a disposición de la Fiscalía.

El Ayuntamiento y autoridades sanitarias iniciaron una intensa campaña contra el mosquito en Champotón.

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Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes sobre la avenida antes referida, a la altura de la calle 7 en la colonia Venustiano Carranza de esta cabecera.

Según datos recabados, el masculino que se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia cuando comenzó a tirar varias motocicletas estacionadas. Antes, se dijo que igual ocasionó disturbios en la calle 32 del primer cuadro porteño al romper una maceta ubicada sobre la calle adoquinada.

Tras su aseguramiento, este sujeto, cuyo generales aún no han sido revelados, fue llevado a la Fiscalía, donde permanecerá a disposición de las autoridades. Se espera que las personas afectadas presenten una denuncia formal ante el Ministerio Público de Champotón para determinar su situación legal.

JGH

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