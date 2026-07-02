Choque entre camión y automóvil provoca caos vial en Campeche

Un aparatoso percance vial entre un camión repartidor de agua y un automóvil particular registrado la tarde de este jueves en la colonia Revolución dejó como saldo cuantiosos daños materiales y un intenso congestionamiento vehicular sobre una de las principales arterias de la ciudad.

El accidente ocurrió sobre la avenida Eugenio Echeverría Castellot, en el cruce con la calle 36, donde, de acuerdo con los primeros reportes, circulaba con preferencia un camión International color azul, con placas CP-3730-B del estado de Campeche.

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Sin embargo, metros antes de llegar a la intersección, la pesada unidad fue impactada en su costado derecho por un automóvil Nissan Versa color gris, con placas DHZ-168-C del estado de Campeche. Presuntamente, el conductor del vehículo particular intentó reincorporarse sin precaución, lo que derivó en la colisión.

Tras el impacto, el automóvil sufrió los mayores daños materiales, mientras ambas unidades quedaron obstruyendo un carril de circulación, complicando el tránsito vehicular en la zona.

El percance ocasionó largas filas de vehículos, principalmente de unidades de carga hacia el Puerto Pesquero Industrial, generando un importante retraso en la circulación sobre la avenida Eugenio Echeverría Castellot.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia. Posteriormente, los conductores permanecieron en el lugar para realizar los trámites con aseguradoras y definir la responsabilidad del accidente, a fin de garantizar el pago de daños y liberar la vialidad una vez concluidas las diligencias.