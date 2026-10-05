Queda ensartado en una reja durante la madrugada en Champotón

Un hombre resultó lesionado luego de quedar incrustado en el enrejado de una vivienda cuando presuntamente intentaba saltarlo durante la madrugada de este lunes, en la colonia Ulises Sansores, en Champotón.

El insólito hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, en la calle 1 con 41, donde vecinos solicitaron la presencia de cuerpos de seguridad y emergencia al percatarse de que una persona había quedado atrapada en la estructura metálica.

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De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, antes del incidente el desconocido habría sido observado merodeando por los techos de algunas viviendas de la zona. Sin embargo, hasta el momento se desconoce qué hacía en el sitio y las autoridades no han informado oficialmente las circunstancias que lo llevaron hasta ahí.

Presuntamente, cuando intentó descender y saltar el enrejado, no consiguió librar las puntas de la estructura y terminó ensartado, sufriendo lesiones que requirieron atención médica.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y, una vez que la situación fue controlada, esposaron al individuo, quien no habría sido reconocido por los habitantes de la zona.

Paramédicos, aparentemente pertenecientes al Sector Naval de Champotón, también llegaron para atender al lesionado y hacerse cargo de su valoración.

De manera extraoficial trascendió que el hombre podría ser elemento activo de la Secretaría de Marina-Armada de México; no obstante, hasta el momento esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la institución.

La identidad del lesionado permanece bajo reserva, mientras se espera conocer mayores detalles sobre qué hacía durante la madrugada en esa zona habitacional y las circunstancias previas al accidente.