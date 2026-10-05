“Teatro del Jaguar” en Campeche: PRI cuestiona retraso y falta de información en obra de 300 mdp

El proyecto denominado Centro Cultural Escénico, conocido coloquialmente como “Teatro del Jaguar”, con una inversión cercana a los 300 millones de pesos, fue duramente criticado por la falta de transparencia e información pública. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Campeche acusó a las secretarías de Finanzas y de Obras Públicas de ocultar datos sobre la licitación, además de señalar serias contradicciones en las fechas oficiales para el inicio de los trabajos.

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La postura surge luego de que se solicitara vía transparencia el expediente completo de la obra, incluyendo permisos, proyecto ejecutivo, condiciones técnicas, monto de inversión y documentación relacionada con la contratación. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas respondió que la información podía reservarse argumentando que la licitación todavía estaba en proceso, mientras que la Secretaría de Obras Públicas dejó vencer el plazo legal para entregar los datos requeridos.

Ricardo Medina Farfán, dirigente estatal del tricolor, indicó que la propia convocatoria publicada por Obras Públicas el 26 de agosto establecía que el procedimiento debía concluir durante septiembre y que los trabajos tenían que iniciar, a más tardar, el 30 de septiembre. A pesar de haberse cumplido dicha fecha, el proyecto no muestra ningún avance de construcción.

El líder priista señaló que se realizó una revisión de la información publicada por Obras Públicas y no se encontró alguna modificación al calendario original que explicara el supuesto retraso. Asimismo, el partido criticó que la dependencia estatal no entregara la información solicitada tras haber concluido el plazo que marca la ley.

Representantes del partido indicaron que el Gobierno del Estado debe explicar de manera clara el estatus real de la licitación, las razones por las cuales no comenzó la obra en la fecha establecida y el motivo por el cual se mantiene bajo reserva la información relacionada con un proyecto financiado con recursos públicos.

JGH