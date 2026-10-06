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Roban pertenencias a empleada dentro de oficinas de Inclusión en Campeche

Una empleada de las oficinas de Inclusión, ubicadas en el barrio de Guadalupe, solicitó apoyo policial después de descubrir que sus pertenencias habían sido sustraídas del inmueble.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

6 de oct de 2026

1 min

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Desaparecen pertenencias de empleada y movilizan a policías en Guadalupe
Desaparecen pertenencias de empleada y movilizan a policías en Guadalupe

Una movilización policial se registró en el interior de las oficinas de Inclusión, ubicadas en el barrio de Guadalupe, luego de que una de las empleadas descubriera que sus pertenencias habían sido sustraídas del inmueble.

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El hecho ocurrió sobre la calle 10-B en el barrio de Guadalupe, donde la trabajadora solicitó el apoyo de las autoridades al percatarse del robo.

Hasta el momento se desconoce quién pudo haber ingresado al lugar y sustraído los objetos, por lo que no se descarta que pudiera tratarse de alguna persona que acudió a solicitar apoyo o que alguien ajeno a las oficinas hubiera ingresado.

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