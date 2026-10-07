‘Isaías’ podría convertirse en huracán este miércoles 7 de octubre: Efectos que dejará en Campeche y su trayectoria

La tormenta tropical Isaías continúa fortaleciéndose sobre aguas del Golfo de México, mientras se desplaza hacia el este-noreste, por lo que autoridades de Protección Civil mantienen vigilancia sobre su evolución y los posibles efectos que su circulación pueda ocasionar en Campeche.

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De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seproci), emitido a las 09:00 horas de este miércoles 7 de octubre, Isaías registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas de mayor intensidad, así como una presión central mínima de 1000 milibares.

El sistema se desplaza hacia el este-noreste a 13 kilómetros por hora. Su centro se localizaba aproximadamente a 425 kilómetros al noroeste de la ciudad de Campeche, mientras que respecto a Isla Arena se encontraba a unos 376 kilómetros al noroeste.

¿Qué tan cerca está Isaías de Campeche?

Aunque la tormenta se encuentra sobre el Golfo de México, la trayectoria presentada por Protección Civil muestra que Isaías continuará alejándose de las costas de Campeche, avanzando hacia el este-noreste y posteriormente sobre aguas del Golfo.

El ciclón también se encontraba a aproximadamente 420 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán, según la actualización de Seproci.

La vigilancia se mantiene debido a la amplia circulación asociada al fenómeno. Campeche cuenta, además, con sistemas oficiales para monitorear trayectorias de ciclones tropicales y analizar riesgos marinos, costeros y de inundación. Laboratorio de Salud Pública Campeche

Isaías podría convertirse en huracán

Uno de los puntos más relevantes del reporte es la posibilidad de una rápida intensificación de Isaías durante las próximas horas.

Seproci prevé que el fenómeno podría intensificarse a huracán en las próximas 12 horas. / Especial

Protección Civil informó que, de mantenerse las condiciones previstas, Isaías podría alcanzar la categoría de huracán durante las próximas 12 horas.

Esto no significa, con la información disponible en el aviso de las 09:00 horas, que el posible huracán vaya a impactar Campeche. Por el contrario, la trayectoria mostrada en el reporte mantiene al centro del ciclón sobre el Golfo y desplazándose hacia el este-noreste.

¿Qué efectos puede dejar Isaías en Campeche?

Aunque el centro de Isaías se aleja, su extensa circulación mantiene nubosidad sobre sectores de Campeche y aguas del Golfo de México, por lo que las condiciones meteorológicas deben continuar bajo vigilancia.

La propia imagen satelital difundida por Seproci muestra una amplia zona de nubosidad relacionada con el sistema sobre el Golfo y parte de la Península de Yucatán.

Ante la evolución de Isaías, Protección Civil pidió a la población mantenerse informada mediante fuentes oficiales, evitar rumores y seguir los avisos que sean emitidos conforme avance el ciclón.

JGH