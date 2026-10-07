Caos en Monte de Piedad de Campeche: clientes denuncian prendas a la venta tras la huelga

Entre reclamos, incertidumbre y largas filas de espera, decenas de clientes acudieron a las sucursales del Monte de Piedad para recuperar las prendas que dejaron en empeño y que, debido a la huelga de trabajadores, no pudieron retirar durante aproximadamente un año.

Noticia Destacada Apagones en Campeche golpean a 350 familias de Vista Hermosa; reportan aparatos dañados

Algunos usuarios señalaron que sí realizaron los pagos correspondientes a sus refrendos mediante una aplicación móvil que les fue proporcionada durante el periodo de suspensión. Sin embargo, después de liquidar sus adeudos, acudieron a las sucursales con la expectativa de recuperar sus pertenencias.

Otros clientes decidieron no realizar pagos durante el conflicto laboral, ante el temor de perder su dinero sin tener certeza sobre la situación de sus prendas. Al regresar a las sucursales, algunos se encontraron con la noticia de que sus artículos ya están a la venta, situación que generó inconformidad y reclamos.

Ante este panorama, algunos afectados no descartan acudir ante la CONDUSEF y otras instancias correspondientes, con el propósito de conocer las alternativas que tienen para presentar sus quejas y buscar una solución.

Mientras los usuarios intentan resolver la situación de sus empeños, empleados de otras casas de empeño se acercan a los clientes del Monte de Piedad para ofrecer sus servicios, incluso con propuestas relacionadas con el pago de boletas, con la intención de captar a quienes buscan continuar con este tipo de operaciones.

JGH