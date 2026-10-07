¿Buscas trabajo en Campeche? Habrá Feria de Empleo este 8 de octubre; dónde será y cómo participar

Las personas que se encuentran en búsqueda de una oportunidad laboral tendrán una opción este jueves 8 de octubre, con la realización de la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2026 en la ciudad de San Francisco de Campeche.

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De acuerdo con la convocatoria difundida por ProEventos del Gobierno del Estado, la jornada tendrá lugar en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, específicamente en los salones 1 y 2, y permanecerá abierta de 9:00 a 14:00 horas.

Aunque la feria está enfocada en grupos vulnerables, los organizadores precisaron que se trata de un evento abierto a todo el público, por lo que podrán acudir personas interesadas en incorporarse al mercado laboral o encontrar una nueva oportunidad de empleo.

¿Cómo registrarse para la Feria Nacional de Empleo en Campeche?

Las personas interesadas pueden realizar previamente su registro mediante el Portal de Ferias de Empleo del Servicio Nacional de Empleo, plataforma utilizada para vincular a buscadores de trabajo con los eventos de reclutamiento que se realizan en el país. La convocatoria oficial de Campeche dirige directamente a dicho sistema para las inscripciones.

La feria busca facilitar el contacto directo entre personas que buscan trabajo y empleadores, particularmente para sectores de la población que pueden enfrentar mayores obstáculos para incorporarse al mercado laboral. Este tipo de jornadas forma parte de la estrategia nacional del Servicio Nacional de Empleo para impulsar oportunidades laborales formales e incluyentes.

¿Dónde será la Feria de Empleo en Campeche?

La cita será este jueves 8 de octubre de 2026, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en los salones 1 y 2 del Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Campeche XXI, en San Francisco de Campeche.

JGH