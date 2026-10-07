Motociclista choca a otro detenido en un semáforo de Campeche; hay dos heridos

Dos motociclistas resultaron con golpes leves luego de protagonizar un hecho de tránsito en el barrio de Santa Ana, donde ambos terminaron tendidos sobre el pavimento tras el impacto.

Noticia Destacada Ciclista sufre crisis epiléptica y se lesiona en Circuito Baluartes, Campeche

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Gobernadores, en el cruce con la avenida Brasil, cuando el conductor de una motocicleta detuvo su marcha ante la luz roja del semáforo.

Sin embargo, otro motociclista que circulaba a exceso de velocidad no logró frenar a tiempo y se proyectó contra la parte trasera de la unidad, provocando que ambos conductores cayeran al pavimento.

Al sitio arribaron elementos de la Policía y paramédicos del Sector Salud, quienes valoraron y estabilizaron a los involucrados para posteriormente trasladarlos a un hospital para su atención médica.

JGH