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Campeche / Sucesos

Falla mecánica provoca que automóvil choque contra árbol en Campeche

Una falla mecánica habría provocado que la conductora perdiera el control de su automóvil y chocara contra un árbol en la avenida Ex Hacienda Kalá, sin personas lesionadas.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

8 de oct de 2026

1 min

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Un automóvil terminó impactado contra un árbol en la colonia Siglo XXIII.
Un automóvil terminó impactado contra un árbol en la colonia Siglo XXIII. / Dismar Herrera

Daños materiales dejó un accidente registrado en la colonia Siglo XXIII, donde un automóvil terminó impactado contra un árbol ubicado en el camellón.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Ex Hacienda Kalá, a la altura del Campus V, cuando la conductora circulaba por la zona, donde una falla mecánica provocó que perdiera el control de la unidad y se proyectara contra el árbol.

Pese a los daños, no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales, por lo que elementos policiacos tomaron conocimiento del hecho.

JGH

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