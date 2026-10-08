Falla mecánica provoca que automóvil choque contra árbol en Campeche

Daños materiales dejó un accidente registrado en la colonia Siglo XXIII, donde un automóvil terminó impactado contra un árbol ubicado en el camellón.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Ex Hacienda Kalá, a la altura del Campus V, cuando la conductora circulaba por la zona, donde una falla mecánica provocó que perdiera el control de la unidad y se proyectara contra el árbol.

Pese a los daños, no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales, por lo que elementos policiacos tomaron conocimiento del hecho.

JGH