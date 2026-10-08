Huracán Isaías deja sin luz a Isla Arena por fuertes vientos; Protección Civil mantiene vigilancia

Tras el ingreso del huracán Isaías a las costas de Isla Arena, los fuertes vientos originaron que toda la isla se quedara sin energía eléctrica por los fuertes vientos que comenzaron a azotar en la zona, por lo que hasta el momento no hay reporte de inundaciones de gravedad en esta comunidad pesquera, donde fueron muy pocas las familias que decidieron abandonar su hogar tras la evacuación de las familias.

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Tras el paso del huracán Isaías por la ínsula, la leve lluvia que se dejó sentir al filo de las 5 de la madrugada no tardó ni 30 minutos, por lo que no se reportan inundaciones de gravedad; lo que sí, los fuertes vientos dejaron a la comunidad sin energía eléctrica desde las 5 de la mañana, por lo que se espera que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acuda para restablecer la energía eléctrica en la comunidad, debido a que no se sabe dónde podría estar la falla, por lo que se espera la pronta acción de la CFE.

Por otra parte, en la cabecera municipal el huracán solo dejó encharcamientos normales de cualquier lluvia, por lo que hasta el momento de igual forma no se han reportado afectaciones que pudieran poner en riesgo a las familias de esta ciudad; hasta el momento Protección Civil municipal continúa monitoreando las comunidades cercanas a la costa, donde hasta el momento todo se encuentra en completa calma.

Protección Civil municipal mantiene el monitoreo constante en todas las comunidades costeras. / Erik Caamal

Algunos habitantes de la cabecera municipal mencionaron que desde las 5 de la mañana comenzaron los relámpagos y truenos, y después un fuerte aguacero que solo duró casi media hora; de ahí comenzó a bajar hasta que se detuvo, por lo que no generó inundaciones en las zonas más bajas, por lo que se continuará en la vigilancia permanente hasta que el huracán se aleje de las costas.

JGH