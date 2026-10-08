Despliegan personal de emergencias en siete municipios de Campeche por el Huracán Isaías

Personal de instituciones de emergencia fue desplegado en siete municipios de Campeche ante la presencia del Huracán Isaías en el Golfo de México. Las Misiones de Enlace y Coordinación (MICE) fueron instaladas en Carmen, Calkiní, Seybaplaya, Champotón, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché.

El operativo incluyó a elementos de Protección Civil, Secretaría de Salud, Seguridad y Protección Ciudadana, Cruz Roja Mexicana, Secretaría de Marina y Guardia Nacional. Las corporaciones establecieron labores de vigilancia, supervisión y atención en sectores identificados como vulnerables ante las condiciones meteorológicas.

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En Calkiní, las autoridades evacuaron a 39 personas y habilitaron como refugio temporal las instalaciones del CBTIS No. 126. El personal de emergencia permaneció en coordinación con las autoridades municipales para atender posibles requerimientos derivados de la contingencia.

En Carmen, las brigadas realizaron recorridos por zonas consideradas de riesgo para revisar las condiciones de los sitios y detectar posibles afectaciones. Las labores incluyeron sectores costeros próximos a la junta municipal de Sabancuy, donde se verificaron daños en las instalaciones de un espacio recreativo.

En ese punto, personal de la junta municipal, habitantes y elementos de la Secretaría de Marina participaron en acciones de protección de las instalaciones. Las autoridades también mantuvieron recorridos de supervisión en otros sectores del municipio para identificar condiciones que pudieran representar un riesgo para la población.

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En Seybaplaya, las brigadas revisaron las medidas preventivas establecidas en las zonas costeras y proporcionaron apoyo técnico y operativo a las autoridades municipales. Los recorridos formaron parte de las acciones previstas para atender posibles efectos asociados con el Huracán.

En la ciudad de Campeche, personal de emergencia realizó recorridos en puntos susceptibles de inundación para revisar las condiciones existentes. Durante las verificaciones no se reportaron novedades y las autoridades mantuvieron la vigilancia ante la evolución de las condiciones meteorológicas.