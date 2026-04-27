Congreso de Campeche: 41 comisiones y pocos resultados lo colocan entre los menos productivos del país

El Congreso de Campeche ha sido evidenciado como uno de los menos “fructíferos” del país pese a que está sobrecargado de comisiones que deberían atender temas de interés ciudadano, de acuerdo con los resultados del “Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2025”, publicado este 27 de abril.

Noticia Destacada Ignora alto y provoca carambola en Campeche; camión Ko'ox queda involucrado

El documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ubica al Poder Legislativo campechano en el sexto lugar nacional entre los que más comisiones tienen, con un total de 41, pero también entre los que menos trabajaron el año pasado, con apenas 148 iniciativas presentadas.

La situación no termina ahí: según el Inegi, el Congreso de Campeche es uno de los 14 poderes legislativos de México que no han sido incluyentes, al carecer de legisladores con discapacidad, afromexicanos, pertenecientes a pueblos indígenas o a la diversidad sexual.

Al respecto, representantes de las agrupaciones “Más Vida Más Familia” y el “Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV)” señalaron que el Poder Legislativo sigue inoperante, centrado más en agendas de sus respectivas fuerzas políticas que en el beneficio social.

Ambas agrupaciones coincidieron en que las comisiones de Asuntos Familiares y de Movilidad han dejado mucho que desear, denunciando una total falta de “trabajo de campo” por parte de sus presidentes.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH