Choque por alcance obstruye vialidad sobre avenida Siglo XXI en Campeche

Un accidente de tránsito generó obstrucción sobre la avenida Siglo XXI en el cruce con la calle Decima Octava, cuando un automóvil de la marca Mazda color negro no alcanzó a frenar a tiempo e impactó por alcance a una camioneta Nissan Magnite roja.

Por fortuna, durante el incidente ninguno de los involucrados sufrió lesiones, por lo que el saldo del acontecimiento se redujo solamente a daños materiales; sin embargo, la pareja afectada solicitó la presencia de los elementos de la Policía Estatal, llegando al sitio la patrulla 0821.

Noticia Destacada Hecelchakán respalda operativos militares para frenar delincuencia en Campeche

Posterior al diálogo entre los afectados, finalmente se llegó a un acuerdo de reparación mediante las aseguradoras, por lo que, al no haber mayores inconvenientes, las autoridades se retiraron del sitio, despejando nuevamente la vialidad.