¿Quién es Enrique Díaz Vega, exsecretario de Rocha Moya, que también se entregó a autoridades de USA?

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, se habría entregado a las autoridades judiciales de los Estados Unidos en Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico tras ser señalado por tener vínculos con Los Chapitos.

Aunque no hay confirmación por parte de las autoridades estadounidenses sobre su entrega, los primeros reportes aseguran que el exfuncionario estatal viajó desde un país europeo hasta Nueva York para negociar con instancias federales su rendición.

La entrega de Díaz Vega se suma a la que realizó Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa en el mismo gobierno de Rubén Rocha, en el estado de Arizona, quien compareció en una corte federal de Manhattan.

Fueron funcionarios de la oficina administrativa de la corte de Manhattan los que confirmaron que Mérida Sánchez compareció, pero no confirmaron si fue arraigado.

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De acuerdo con fuentes del Departamento de Justicia, el exfuncionario estatal se habría entregado a las autoridades de Estados Unidos el pasado 11 de mayo. Por su parte, el Gabinete de Seguridad federal dio a conocer que Mérida cruzó a pie de Sonora hasta Arizona, donde fue detenido por el Servicio de Marshals de ese país.

Los exsecretarios Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega enfrentan cargos por tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, dos por posesión y uso de armas de fuego, junto con otros ocho acusados, como es el caso del mismo Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

Previo a convertirse en funcionario público, Díaz Vega trabajó en el sector empresarial en diferentes cargos. Según información pública, el exsecretario fue director general de una empresa hasta el 31 de octubre de 2021, justo antes de asumir el cargo en el gobierno de Rocha Moya.