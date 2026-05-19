Balacera durante cateo antidrogas en Siglo XXIII, Campeche, deja ministerial herido y cinco detenidos

Un elemento ministerial resultó lesionado durante un cateo antidrogas realizado en un predio de la unidad habitacional Siglo XXIII, donde además fueron aseguradas cinco personas, entre ellas una menor de edad, así como armas, municiones y diversas sustancias ilícitas.

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Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, AEI, acudieron a un domicilio señalado como presunta "narcotienda", ubicado sobre la calle 25A, entre 24A y Ramón Espínola Blanco.

Al momento de intentar ingresar al inmueble, los sospechosos impidieron el acceso a las autoridades y posteriormente accionaron un arma de fuego contra los ministeriales. Los agentes repelieron la agresión y solicitaron el apoyo inmediato de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano.

Durante el enfrentamiento, un agente adscrito a la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo sufrió una lesión en la mano derecha, provocada presuntamente de forma accidental por su propia arma de cargo, razón por la cual fue trasladado de urgencia a un hospital del IMSS para recibir la atención médica correspondiente.

Finalmente, las fuerzas de seguridad lograron la detención de tres hombres, una mujer y una menor de edad. Asimismo, en el sitio se llevó a cabo el aseguramiento de un arma corta, cartuchos útiles, dosis de droga y dinero en efectivo. Tanto los detenidos como los objetos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, FGE, para el deslinde de responsabilidades y la integración de la carpeta de investigación.

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