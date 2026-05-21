Comerciantes denuncian competencia desleal por venta irregular de pollo en Escárcega

La competencia desleal permitida por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam) perjudica gravemente a los 14 expendedores formales de pollo del municipio. Mientras ellos cumplen con la ley, cerca de 400 vendedores operan de manera irregular sin que las autoridades hagan algo para evitarlo, según manifestó Jorge Luis Vázquez Baños, quien se dedica a este comercio desde hace 35 años.

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El locatario del mercado José del Carmen González Salazar señaló que, desde inicios de este año, el precio del producto se ha mantenido inestable, con variaciones de entre cuatro y seis pesos. Actualmente, el kilogramo de pollo se vende entre 60 y 65 pesos, un costo que los comerciantes intentan ajustar para no afectar la economía del consumidor.

Vázquez Baños agregó que la informalidad en la ciudad golpea directo a los locales establecidos, ya que en las tienditas de las colonias el precio del pollo suele ser más bajo debido a que los vendedores clandestinos no pagan impuestos, luz, agua ni empleados, además de evadir las normas sanitarias. Esta problemática tiene un rezago de 15 a 20 años y ha provocado que el mercado público luzca prácticamente vacío. El impacto también afecta a otros sectores del centro de abasto y al transporte público, ya que la población prefiere comprar barato en sus colonias en lugar de acudir al centro.

Finalmente, el comerciante detalló que de las 14 pollerías registradas formalmente ante el Ayuntamiento y la Copriscam, diez operan dentro del mercado y cuatro fuera de él. Lamentó que las autoridades enfoquen sus rigurosas inspecciones únicamente en los negocios establecidos, mientras que los cientos de locales irregulares operan con total impunidad.

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JGH