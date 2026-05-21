Clima en Yucatán 22 de mayo: Habrá chubascos y descargas eléctricas este viernes

Este viernes 22 de mayo se prevé un aumento en la probabilidad de lluvias en Yucatán, mientras aun continúa el ambiente muy caluroso, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que este viernes, debido al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, aunado al calentamiento diurno de la superficie, se esperan chubascos acompañados de descargas eléctricas en Yucatán

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Predominará el ambiente caluroso a extremadamente caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, tornándose del noreste y norte en la costa de Yucatán y Campeche, respectivamente.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 40 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 25 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 25 y 37 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 25 y 37 grados Celsius.

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Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 25 grados y máximas de 36, mientras que en Valladolid el termómetro alcanzaría hasta los 38 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.