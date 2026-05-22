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Campeche / Sucesos

Motociclista resulta herido luego de estrellarse contra un auto en Campeche

Un motociclista circulaba en el área de Ah Kim Pech en Campeche cuando se impactó contra un automóvil.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

22 de may de 2026

1 min

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Solo se registraron daños tras el impacto
Solo se registraron daños tras el impacto / Dismar Herrera

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un hecho de tránsito registrado en el área Ah Kim Pech en Campeche luego de impactarse contra un carro, activando la movilización de elementos policiales y paramédicos.

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El hecho ocurrió cuando el conductor de la moto circulaba sobre la avenida María Lavalle Urbina con dirección al parque Campeche pero al pasar el cruce de la avenida Joaquín Clausell se impactó contra el costado izquierdo de un carro que avanzaba hacia el malecón.

El lesionado recibió atención por parte de paramédicos del sector salud en el lugar de los hechos y no fue necesario su traslado a un hospital.

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Posteriormente, los involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de daños por medio de sus aseguradoras evitando que el caso sea turnado ante alguna instancia de seguridad.

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