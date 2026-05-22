Motociclista resulta herido luego de estrellarse contra un auto en Campeche

Un motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un hecho de tránsito registrado en el área Ah Kim Pech en Campeche luego de impactarse contra un carro, activando la movilización de elementos policiales y paramédicos.

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El hecho ocurrió cuando el conductor de la moto circulaba sobre la avenida María Lavalle Urbina con dirección al parque Campeche pero al pasar el cruce de la avenida Joaquín Clausell se impactó contra el costado izquierdo de un carro que avanzaba hacia el malecón.

El lesionado recibió atención por parte de paramédicos del sector salud en el lugar de los hechos y no fue necesario su traslado a un hospital.

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Posteriormente, los involucrados llegaron a un acuerdo para el pago de daños por medio de sus aseguradoras evitando que el caso sea turnado ante alguna instancia de seguridad.