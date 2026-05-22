Accidente mañanero en el Va y Ven: chocan dos unidades en el Centro de Mérida

La mañana de este viernes se registró un aparatoso accidente entre dos unidades del sistema de transporte Va y Ven en pleno Centro de Mérida, luego de que ambas colisionaran en el cruce de las calles 50 y 63, una de las intersecciones con mayor flujo vehicular de la zona.

De acuerdo con información recabada en el lugar, las unidades involucradas corresponden a las rutas Las Palmas y Gran Plaza.

El choque ocurrió cuando ambos operadores ingresaron al cruce semaforizado y aseguraron haber tenido la luz verde al momento del impacto, situación que será determinada por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes.

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Tras la colisión, uno de los autobuses terminó con severos daños en la parte frontal, mientras que la otra unidad presentó afectaciones en uno de sus costados, además de varios cristales rotos por la fuerza del golpe. El estruendo alertó a peatones y comerciantes cercanos, quienes salieron para observar lo ocurrido.

Paramédicos acudieron al sitio para atender a los pasajeros y conductores involucrados. Las autoridades confirmaron que una persona sufrió lesiones leves y fue valorada en el lugar, sin necesidad de ser trasladada a un hospital.

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Elementos de la Policía Estatal y agentes de tránsito acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y agilizar la circulación vehicular, que se vio afectada durante varios minutos debido a las maniobras para retirar las unidades.

El percance generó tráfico lento en varias calles del Centro de Mérida, mientras personal de tránsito trabajaba para restablecer la normalidad en la zona y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.