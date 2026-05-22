Motociclista resultó lesionado tras derrapar en la avenida 115 de Playa del Carmen

Aparatoso accidente sobre la avenida 115 con calle 11 Sur, luego de que un motociclista derrapara violentamente tras presentar una presunta falla mecánica en la rueda trasera de su unidad, dejando como saldo a una persona lesionada y movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información recabada en el lugar de los hechos, el conductor de una motocicleta de la marca Italika circulaba sobre la transitada vialidad aparentemente a exceso de velocidad, cuando de manera repentina perdió el control de la unidad debido a un desperfecto en la llanta trasera, situación que provocó que la motocicleta comenzara a zigzaguear hasta terminar derrapando varios metros sobre el pavimento.

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Testigos señalaron que el impacto fue bastante fuerte, ya que el motociclista salió proyectado contra el suelo, golpeándose severamente en distintas partes del cuerpo. Automovilistas y peatones que se encontraban en la zona rápidamente solicitaron el apoyo de los números de emergencia al percatarse de que el hombre permanecía tirado sobre la cinta asfáltica con visibles lesiones.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes procedieron a brindarle atención prehospitalaria al lesionado. Tras realizar una valoración inicial, los socorristas estabilizaron al motociclista en el lugar, debido a que presentaba golpes y posibles fracturas derivadas de la caída. Posteriormente fue preparado para su posible traslado a un hospital, donde recibiría atención médica especializada.

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Mientras tanto, elementos de Tránsito Municipal llegaron al punto del accidente para acordonar parcialmente la zona y realizar las diligencias correspondientes.

La circulación vehicular en el cruce de la avenida 115 y 11 Sur se vio afectada durante varios minutos, ya que las autoridades implementaron medidas preventivas para evitar otro accidente mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de la motocicleta siniestrada.