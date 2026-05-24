Accidentes frecuentes en calle de Sabancuy preocupan a pobladores

El domingo por la tarde ocurrió un accidente en la calle Manuel J. Hernández (calle principal), en donde un tráiler que iba de paso golpeó de lado a un automóvil rojo que se metió a la calle principal y el remolque le golpeó la parte trasera del vehículo, por lo que ambos conductores permanecieron en el lugar hasta que llegó la policía y se logró un acuerdo para retirarse.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, cuando el tráiler circulaba con dirección al entronque de Sabancuy. Al realizar una maniobra hacia el lado izquierdo para cruzar un tramo angosto, el automóvil rojo salió de la calle Hidalgo e ingresó a la calle principal, siendo impactado en la parte trasera por el remolque.

Noticia Destacada Capital 21 y Sementeros FC siguen ganando en la Liga de Medios

El conductor del tráiler explicó que hizo la maniobra para continuar por la calle principal, mientras que la conductora del automóvil pensó que el tráiler iba a doblar y tendría tiempo de cruzar. Sin embargo, el remolque terminó golpeando la parte trasera del vehículo.

Ambos conductores permanecieron en el sitio más de una hora, generando congestión vehicular, hasta que llegaron los elementos policíacos y se logró un acuerdo para la reparación de daños, retirando los vehículos.

Vecinos señalaron que en ese tramo angosto han ocurrido varios accidentes similares, ya que los vehículos pesados al dar vuelta suelen chocar con otros que circulan en la misma vía.

La ciudadana Leticia Pacheco Jiménez, vecina de la colonia Centro, comentó que el accidente se originó por la falta de precaución, ya que los vehículos pesados deben maniobrar para seguir su camino y, si no hay cuidado, pueden golpear a otros con la parte trasera de los remolques.

Pidió a las autoridades que se analice la propuesta de hacer la calle Manuel J. Hernández de un solo sentido, y que la calle José Ortiz Ávila, paralela, funcione en el sentido contrario, para evitar más accidentes.