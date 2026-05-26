Cómo actuar ante una tormenta eléctrica y fuertes vientos en Yucatán

Las tormentas eléctricas y las turbonadas son fenómenos frecuentes en Yucatán, especialmente durante la temporada de lluvias y ciclones.

En cuestión de minutos pueden provocar fuertes vientos, caída de árboles, apagones, inundaciones repentinas y descargas eléctricas peligrosas.

Ante este tipo de eventos, autoridades de protección civil recomiendan tomar precauciones para reducir riesgos tanto en casa como en la vía pública. Saber cómo actuar antes, durante y después de una tormenta puede marcar la diferencia y evitar accidentes.

¿Qué es una turbonada?

Una turbonada es una ráfaga intensa de viento asociada con tormentas eléctricas. En Yucatán suelen registrarse con lluvias fuertes y actividad eléctrica, alcanzando velocidades capaces de derribar anuncios, postes, ramas y estructuras ligeras.

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Estos eventos pueden presentarse de forma repentina, por lo que es importante mantenerse informado sobre los pronósticos del clima.

Recomendaciones antes de la tormenta

Antes de que llegue una tormenta eléctrica o turbonada, lo ideal es preparar el hogar y evitar situaciones de riesgo. Entre las principales recomendaciones están:

Asegurar objetos que puedan salir volando, como láminas, macetas o muebles de patio.

Limpiar desagües y azoteas para evitar acumulación de agua.

Tener lista una lámpara, baterías y cargadores portátiles ante posibles apagones.

Mantenerse atento a reportes meteorológicos y avisos de Protección Civil.

Evitar estacionar vehículos debajo de árboles o anuncios espectaculares.

Qué hacer durante una tormenta eléctrica

Cuando ya comenzó la tormenta, lo más importante es buscar refugio seguro y evitar la exposición a rayos y fuertes vientos.

Permanece dentro de un lugar seguro Evita usar aparatos eléctricos No te refugies bajo árboles Si estás manejando

Reduce la velocidad.

Enciende las luces.

Evita cruzar calles inundadas.

Mantén distancia con otros vehículos.

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Temporada de lluvias y ciclones en Yucatán

La temporada de ciclones tropicales en el Atlántico y el Caribe suele incrementar el riesgo de tormentas eléctricas y turbonadas en Yucatán entre junio y noviembre.

Por ello, autoridades exhortan a la población a no confiarse y seguir las recomendaciones preventivas, especialmente cuando se emiten alertas meteorológicas para la región.