Sí habrá subestación: Confirman fecha para que CFE termine la obra eléctrica en la Península de Atasta

La Península de Atasta sí contará con una subestación eléctrica y, si los trabajos avanzan al ritmo actual, la obra podrá entrar en funcionamiento en octubre de este año, reveló el subsecretario de Gobierno del Estado en Carmen, Luis César Augusto Marín Reyes, al descartar que el proyecto haya sido reducido únicamente a un “centro de recalibración”, como han señalado algunos habitantes de la región.

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Luego de que semanas atrás un gestor social amagara con bloquear la carretera federal 180 a la altura de San Antonio Cárdenas ante el rumor de la cancelación del proyecto y las sistemáticas fallas en el servicio, el funcionario afirmó que la construcción continúa avanzando. Recordó que, desde el bloqueo realizado el año pasado, se mantiene una mesa permanente de trabajo entre autoridades estatales, representantes comunitarios, comisarios y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender los reportes.

Marín Reyes indicó que actualmente las labores se concentran en el predio de la obra con la instalación de pilotes, cimentación y estructuras necesarias para posteriormente colocar el equipo principal. Asimismo, avanzan la sustitución de postes y la renovación de líneas desde Candelaria hasta Ciudad del Carmen. Detalló que el suministro proviene originalmente de Candelaria, atravesando comunidades como Sabancuy e Isla Aguada, por lo que este proyecto integral estabilizará el servicio en toda la zona.

Autoridades descartan que el proyecto haya sido reducido. / Perla Prado Gallegos

El subsecretario adelantó que este jueves se realizará una nueva reunión informativa con personal de la CFE para presentar avances concretos y que posteriormente acudirán a comunidades como Nuevo Progreso y San Antonio Cárdenas para dialogar directamente con la ciudadanía.

Vigilan posibles conflictos sociales

Marín Reyes reconoció que las constantes fallas eléctricas en la Península de Atasta se han convertido en un tema sensible que incluso ha requerido atención dentro de las mesas de seguridad y paz. Explicó que las reuniones no solo abordan los aspectos técnicos de la infraestructura, sino también el impacto social y la prevención de afectaciones derivadas de bloqueos carreteros.

Aseguró que, hasta el momento, no existe ninguna amenaza formal de cierre vial por parte de los habitantes de Atasta. No obstante, refirió que recientemente se presentaron afectaciones a la movilidad en la isla debido a los bloqueos ocurridos en el estado de Tabasco, particularmente en la zona de Nueva Centla, situación que impactó directamente el tránsito hacia Ciudad del Carmen al tratarse de una sola vía de comunicación.

Finalmente, sostuvo que la población de Atasta mantiene una actitud tranquila y receptiva, especialmente porque han constatado físicamente que los trabajos de la CFE continúan desarrollándose en la región.

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JGH