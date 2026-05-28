Debate en Campeche por uso de pirotecnia: Historiadores advierten que tradiciones no pueden cortarse de tajo

La celebración de las festividades religiosas y patronales de las comunidades rurales tiene arraigado el uso de la pólvora, por lo que será una decisión de las poblaciones e incluso puede ser un proceso de varios años eliminarlo, ya que no se pueden cortar de tajo las tradiciones e incluso se pueden negar a acatarlas.

Lo anterior ante el anuncio de la Fiscalía Especializada de Delitos contra Animales, Ambientes y Ecosistemas y la Diócesis de Campeche para retirar el uso de juegos pirotécnicos en las celebraciones patronales.

La presidenta estatal del PVEM, Jessica Mayor Cuevas, así como los historiadores Nemesio del Ángel Cruz Mass, Aron Enrique Pérez Durán y Emilio Rodríguez Herrera, coinciden en el planteamiento.

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Para Cruz Mass el desarrollo cultural de las sociedades rurales es muy diferente a las urbanas, ya que están más arraigadas las tradiciones, por lo que es decisión de la comunidad aprobar o no las peticiones sobre sus festejos patronales.

Planteó que se puede estar de acuerdo con evitar afectaciones a los animales e incluso a la población, ya que por seguridad pueden disminuir la cantidad de pirotecnia; sin embargo, es la comunidad la que decidirá si lo aprueba o lo rechaza.

Ejemplificó que en Hecelchakán siguen las corridas de toros, pese a la prohibición. Además, los rituales tienen un significado en cada horario, como las alboradas con cohetes, y añadió que en el caso del Caballero de Fuego en Nunkiní, la pirotecnia es el elemento principal, por lo que debe tener mayor participación de Protección Civil municipal.

En cambio, Pérez Durán expresó que no se puede cortar de tajo las tradiciones, sino que debe haber un diálogo entre los involucrados para llegar a acuerdos y eliminar poco a poco el uso de juegos pirotécnicos en las fiestas tradicionales de la Entidad.

Consideró que deben involucrarse Protección Civil e incluso la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al ser la instancia que regula el uso de la pólvora como medida para disminuir su uso.

Cancelar de inmediato estas celebraciones es difícil por el tiempo de cada tradición, aunque se concuerde con el impacto en animales y personas por el ruido de las explosiones.