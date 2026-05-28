Reactivan búsqueda de empleado del Ayuntamiento desaparecido en Escárcega

Familiares de Jesús Manuel Hidalgo Flores, empleado del Ayuntamiento, quien desapareciera en el mes de diciembre del 2025, cuando acudió en su motocicleta por la mañana a su parcela ubicada en la colonia rural La Chiquita, perteneciente al municipio de Escárcega, acompañados de personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche FGECAM, integrantes de un colectivo de búsqueda del estado de Quintana Roo y personal de Protección Civil, realizaron labores para tratar de encontrar indicios o los restos enterrados del hombre.

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La búsqueda inició desde las 05:00 horas, cuando el grupo acudió a una parcela ubicada a más de tres kilómetros de la colonia rural La Chiquita, donde se trasladaron en varias unidades policiacas entre el camino de terracería, que en estos días de lluvia se ha vuelto intransitable, y se dieron a la tarea de revisar el lugar y los alrededores.

Después de más de tres horas, al parecer no encontraron ninguna pista y aproximadamente a las 09:00 horas decidieron suspender la búsqueda y retirarse del sitio, aunque se espera que regresen el viernes para continuar y tratar de expandir el radio de búsqueda, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera llevar a la localización del empleado del Ayuntamiento.

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JGH