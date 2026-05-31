Motociclista termina en el hospital tras derrapar en el Boulevard Bahía de Chetumal

La tarde de este domingo, un motociclista terminó con múltiples golpes y una fractura a la altura de la rodilla luego de derrapar sobre el pavimento mojado del Boulevard Bahía, a la altura de las curvas del Cetmar de Chetumal.

El accidente ocurrió cuando la unidad perdió tracción debido a las condiciones resbaladizas del asfalto, provocadas por las lluvias registradas en la zona durante las últimas horas.

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De acuerdo con testigos, el conductor no logró controlar la motocicleta y derrapó varios metros antes de salir proyectado. En total, avanzó aproximadamente 60 metros sobre el pavimento hasta terminar sobre la banqueta, donde quedó tendido con lesiones visibles. Vecinos y automovilistas que circulaban por el lugar se acercaron de inmediato para auxiliarlo y dieron aviso a los números de emergencia.

Sin embargo, la llegada de los servicios médicos se prolongó. Según los primeros reportes, transcurrió casi una hora antes de que paramédicos arribaran al sitio para brindar los primeros auxilios. Durante ese tiempo, el lesionado permaneció consciente pero con evidente dolor, siendo resguardado por ciudadanos que colocaron señalamientos improvisados para evitar otro percance.

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Al llegar al lugar, personal de emergencias estabilizó al motociclista y confirmó la probable fractura en la rodilla, además de contusiones múltiples en brazos y tórax. Posteriormente fue trasladado al hospital del ISSSTE, donde ingresó para recibir atención médica especializada y valoración radiológica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscritos a Tránsito Estatal, acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

La motocicleta, que presentó daños materiales fue asegurada y posteriormente retirada del lugar con apoyo de una grúa particular. La unidad fue trasladada al corralón donde permanecerá a disposición de las autoridades mientras se deslindan responsabilidades.

Autoridades de Tránsito reiteraron el llamado a los motociclistas a extremar precauciones durante la temporada de lluvias, reducir la velocidad y utilizar equipo de protección completo. No es la primera vez que ocurre un derrape en ese tramo.