Vecinos de Champotón impiden la fuga de un tráiler que reventó cables y los dejó sin luz

La caja de un tráiler perteneciente a una conocida tienda de abarrotes regional reventó varios cables de suministro eléctrico tras su paso por la colonia El Tajonal, en Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró poco antes del mediodía de este domingo sobre la calle 12, entre las calles 39 y 41 de la colonia antes referida. Según testigos, la pesada unidad se dirigía a descargar mercancía en una sucursal ubicada cerca del lugar cuando, por la altura de la caja, terminó reventando las líneas de energía.

Acto seguido, y tal como se constata en la imagen image_7a0cde.jpg, un automóvil habilitado como taxi local se le atravesó por enfrente para bloquearle el paso y evitar que el chofer se diera a la fuga. Moradores de la zona retuvieron la unidad y alegaron que no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo con los camiones comerciales que transitan por el sector.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Municipal de Champotón, quienes se encargaron de escuchar las versiones tanto del conductor como de los vecinos afectados, mismos que exigieron la reparación inmediata de los daños ocasionados.

Finalmente, la pesada unidad quedó a disposición del Ministerio Público de Champotón para el deslinde de responsabilidades correspondientes.

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JGH