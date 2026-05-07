Se truena transformador y deja a varias colonias sin energía eléctrica en Sabancuy, Campeche

El miércoles por la noche se rompió un transformador de energía eléctrica en la colonia centro y dejó a cientos de pobladores sin el servicio por más de tres horas por lo que los pobladores insisten en que Comisión Federal de Electricidad (CFE) coloque más transformadores para que no haya tantos bajones de energía eléctrica y provoquen los apagones.

El apagón se registró alrededor de las 21:00 horas debido a que un transformador de energía eléctrica, ubicado en la calle Aldama en la colonia centro tuvo una falla, por lo que provocó que se cayeran las cuchillas y dejó sin el servicio de energía eléctrica a las colonias Centro, Pénjamo y Banco de Piedra por varias horas.

Noticia Destacada Mujer resulta lesionada tras ser atropellada sobre el Malecón de Campeche

Ante esta situación, personal de obras públicas de la junta municipal de Sabancuy apoyó para solucionar el problema, ya que en Sabancuy no hay oficina de CFE por lo que no se cuenta con una cuadrilla de la empresa para apoyar a reparar los daños, por lo que los pobladores de estas colonias estuvieron alrededor de tres horas sin el servicio.

Los pobladores piden que CFE mejore el servicio, ya que seguido hay apagones y les dañan sus aparatos eléctricos, además, estar sin el servicio de energía eléctrica los perjudica pues ante las altas temperaturas no pueden prender sus aires acondicionados o ventiladores y no pueden descansar en las noches.