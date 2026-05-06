Mujer resulta lesionada tras ser atropellada sobre el Malecón de Campeche

Un aparatoso accidente sobre el Malecón de la ciudad, a la altura de la glorieta Lazareto frente al Holiday Inn, dejó como saldo a una mujer con posible fractura de pierna luego de ser atropellada por el conductor de una camioneta en presunto estado de ebriedad.

De acuerdo con el reporte inicial, la mujer circulaba en una motocicleta sobre la avenida Resurgimiento cuando el guiador, quien se trasladaba a evidente exceso de velocidad, la arrolló con abundante fuerza, quedando ambas unidades destrozadas sobre el área peatonal del Malecón.

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Al sitio se presentaron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes valoraron inmediatamente a la fémina, ingresándola a la ambulancia, así como personal de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), quienes detuvieron al conductor y lo trasladaron a las oficinas del Ministerio Público para realizarle una prueba por alcoholimetría.

Mientras tanto, el sitio del accidente tuvo que ser acordonado por las autoridades debido a la gravedad de los hechos, esperando la llegada de la grúa que se encargaría de retirar ambas unidades que resultaron con cuantiosos daños materiales, dejando múltiples fragmentos extendidos por el lugar.