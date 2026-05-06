Luego de 17 años, Sociedad de Palqueros de Tenabo en Campeche tiene reina de nuevo

La imposición de la banda a la embajadora de los palqueros, Ana Gabriela Ramírez Centurión, marca el inicio de la tradicional Feria del Gran Poder de Dios, dijo el presidente de la Sociedad de Palqueros, Carlos Jerónimo Cen Collí, quien dio la bienvenida a los asistentes al evento.

En 2009 fue la última vez que la agrupación tuvo embajadora y fue Cinthia Nayeli Can Huchín, hasta ahora que Ana Gabriela recibió la distinción. La siguiente celebración tendrá lugar este viernes 8 de mayo, con la bajada de la imagen en la noche de júbilo.

La coronación de la representante del gremio se dio en el atrio de la parroquia de la Asunción, en presencia de Cen Colli y el tesorero de la sociedad, Alex Mena Dzul, quienes presenciaron los bailes del folclore con estampa yucateca y la tradicional jarana, para dar paso a la angaripola como debe iniciar la feria de Tenabo, como en los viejos tiempos.

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Ana Gabriela Ramírez fue investida ante un ambiente lleno de entusiasmo, en presencia del presbítero José Guadalupe Pérez Mendoza y dos legisladores del Congreso del Estado, así como los regidores, para posteriormente realizar la esperada pasarela.

Así dieron comienzo las festividades que culminarán el 17 de mayo con corridas de toros. Alex Mena recordó que Tenabo lleva 90 años de tradiciones e informó que actualmente hay 85 palqueros, entre estos 17 mujeres.