Detienen a cliente en Chedraui de Ciudad del Carmen por beber cerveza sin pagar y causar destrozos

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al supermercado Chedraui Tacubaya, luego de que vigilantes del establecimiento reportaran a un cliente que presuntamente se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de la tienda sin haberlas pagado, situación que derivó en un altercado y daños materiales en el área de exhibición.

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Los hechos ocurrieron al interior de la sucursal ubicada sobre la avenida 31, donde personal de vigilancia detectó a un hombre aparentemente en estado de ebriedad consumiendo cerveza dentro del establecimiento, acción que está estrictamente prohibida por las políticas de la tienda.

De acuerdo con versiones de empleados, el sujeto habría tomado una bebida alcohólica de los anaqueles y la abrió sin pasar previamente por cajas para realizar el pago correspondiente. Al ser confrontado por los vigilantes, el hombre reaccionó de manera agresiva, iniciándose un forcejeo en uno de los pasillos. Durante el altercado, una torre de televisores que se encontraba en exhibición terminó desplomándose, causando daños y generando momentos de tensión entre clientes y trabajadores.

Los vigilantes lograron someter al individuo mientras solicitaban el apoyo de las autoridades policiacas. Minutos después arribaron elementos de Seguridad Pública, quienes procedieron con la detención del hombre para trasladarlo ante el Ministerio Público, donde deberá rendir su declaración y determinarse su situación legal.

Hasta el momento se desconoce si el apoderado legal de la tienda interpondrá cargos formales por los daños ocasionados y el presunto consumo de mercancía sin pagar, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes deslinden responsabilidades conforme avancen las investigaciones

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JGH