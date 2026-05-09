¿Qué es el hantavirus? Campeche activa protocolos preventivos y monitoreo sanitario

Si bien en México aún no se ha registrado ningún caso de hantavirus, las autoridades del Sector Salud en Campeche se mantienen en alerta y monitorean los avisos de la Organización Mundial de la Salud OMS y de la Organización Panamericana de la Salud OPS.

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Eric de Jesús Cu Pensabé, coordinador de Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud SSa del Estado, señaló que por ahora la población no debe alarmarse, pero sí mantener medidas de higiene e informó que en los puntos de acceso al Estado, como aeropuertos y puertos, se han realizado ejercicios de contención, por lo que el Sector Salud se encuentra preparado para atender cualquier contingencia sanitaria.

El funcionario recordó que la alerta internacional surgió tras detectarse casos sospechosos en un crucero turístico que salió de Argentina en marzo, en donde inicialmente se desconocía qué enfermedad aquejaba a los pasajeros, hasta que en Johannesburgo, Sudáfrica, se confirmó que se trataba de hantavirus.

Cu Pensabé aclaró: “El Hantavirus normalmente se relaciona con la orina de los roedores. Cuando esta se seca, el polvo puede ser inhalado por las personas y provocar la enfermedad”. No obstante, reiteró que hasta el momento no existe riesgo para México ni indicaciones de reforzar medidas sanitarias más allá de las ya establecidas por el Sistema Internacional de Vigilancia Epidemiológica.

En Campeche, añadió, la SSa mantiene operativos en tres puntos estratégicos considerados prioritarios para la vigilancia epidemiológica: Calkiní, Escárcega y Ciudad del Carmen. En esos sitios opera personal médico y de enfermería las 24 horas del día, los 365 días del año, especializado en emergencias epidemiológicas, desastres y sanidad internacional, mediante la Unidad de Inteligencia Sanitaria.

Asimismo, recordó que Campeche cuenta con vigilancia en el puerto de Seybaplaya, las terminales marítimas de Carmen y los aeropuertos, donde se han realizado simulacros y ejercicios de respuesta en coordinación con instituciones como la Marina, Sedena, IMSS e IMSS Bienestar. Estos ejercicios permiten mayor capacidad y rapidez de reacción ante una posible contingencia epidemiológica, por la efectividad de los protocolos implementados, dijo..

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JGH