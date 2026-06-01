SSC CDMX acusa intento de derribar vallas en marcha; un manifestante resulta herido tras explosión de cohetón

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas metálicas instaladas en el cruce de las avenidas 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, en el Centro Histórico capitalino.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia detalló que durante la movilización también fueron lanzados cohetones, situación que derivó en lesiones para uno de los participantes de la protesta.

De acuerdo con el reporte oficial, la persona herida fue trasladada por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica.

SSC niega uso de gas, balas de goma o petardos

La corporación capitalina aseguró que los elementos policiacos desplegados para acompañar la manifestación únicamente portaban equipo de protección personal y no utilizaron dispositivos de dispersión.

La SSC indicó que los uniformados contaban con casco, escudos, coderas, rodilleras y extintores como parte del protocolo de actuación implementado para este tipo de concentraciones públicas.

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Asimismo, rechazó versiones sobre el uso de gas lacrimógeno, balas de goma o petardos por parte de los policías capitalinos durante los incidentes registrados en la zona centro de la ciudad.

Mantienen operativo de seguridad en la zona

Tras los hechos, la presencia policiaca se mantuvo en las inmediaciones del primer cuadro de la Ciudad de México para resguardar edificios públicos y evitar nuevos enfrentamientos entre manifestantes y autoridades.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas derivadas de los incidentes ocurridos durante la protesta.

Las autoridades capitalinas tampoco precisaron el número total de participantes en la movilización ni si se registraron daños adicionales en mobiliario urbano o inmuebles cercanos.

La #SSC informa:



Hace unos momentos, un grupo de manifestantes intentó derribar las vallas metálicas colocadas en la esquina de las avenidas #20DeNoviembre y #VenustianoCarranza, aunado a que lanzaron cohetones, lo que provocó que uno de los participantes resultara herido, el… pic.twitter.com/oIqwGtXEik — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 1, 2026

Continúan protestas en la capital

Las movilizaciones en el Centro Histórico han incrementado en los últimos días debido a distintas protestas sociales y políticas realizadas en la capital del país.

Ante este escenario, la SSC reiteró que el personal asignado a labores de acompañamiento tiene instrucciones de actuar bajo protocolos de contención y protección, priorizando el resguardo de manifestantes, peatones y terceros.

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