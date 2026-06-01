EU nombra nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza tras salida de Michael Banks

Estados Unidos nombró a Rosario “Pete” Vasquez como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza, luego de la salida de Michael Banks, quien dejó el cargo en medio de señalamientos por presuntas conductas irregulares durante viajes oficiales.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Vasquez asumirá la dirección de la agencia encargada de la vigilancia fronteriza estadounidense, con la responsabilidad de supervisar a más de 20 mil agentes y trabajadores.

El funcionario cuenta con casi tres décadas de trayectoria dentro de la Patrulla Fronteriza y ha ocupado cargos tanto en la frontera norte como en la frontera sur del país.

¿Quién es Rosario “Pete” Vasquez, nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza?

Vasquez se desempeñó previamente como encargado de la frontera norte de Estados Unidos, en el estado de Washington, y de la relación operativa con Canadá.

También trabajó en zonas clave de la frontera sur, como Yuma, Arizona, y San Diego, además de participar en tareas relacionadas con la oficina antiterrorismo del Departamento de Seguridad Nacional.

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En su primer mensaje como jefe de la Patrulla Fronteriza, afirmó que su prioridad será apoyar a los agentes, fortalecer las operaciones y mantener a la corporación como una de las principales fuerzas de seguridad fronteriza.

Cambio ocurre tras reestructura en Seguridad Nacional

El nombramiento se da en medio de una reestructuración dentro del Departamento de Seguridad Nacional, impulsada por el gobierno de Donald Trump. Los cambios ocurrieron después de la destitución de la secretaria Kristi Noem y del llamado comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

La reorganización también sigue a los cuestionamientos por megaoperativos migratorios realizados a inicios de año en Minneapolis, que derivaron en enfrentamientos con civiles y en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios.

Today, I’m proud to announce Rosario “Pete” Vasquez as the @USBPChief of the U.S. Border Patrol.



Pete has dedicated more than 26 years to securing our Nation’s borders and serving the men and women of the Border Patrol. As we continue building on the most secure border in… pic.twitter.com/7SY5NfJA6n — CBP Commissioner Rodney Scott (@CBPCommissioner) June 1, 2026

Michael Banks salió tras denuncias por viajes al extranjero

La salida de Banks ocurrió después de que una investigación periodística revelara señalamientos de empleados actuales y antiguos de la Patrulla Fronteriza.

Según esas denuncias, el exfuncionario habría presumido pagos por servicios sexuales durante viajes a Colombia y Tailandia mientras desempeñaba responsabilidades previas dentro de la agencia migratoria.

Con la llegada de Vasquez, el gobierno estadounidense busca estabilizar la dirección de una institución clave en su política migratoria y de seguridad fronteriza.

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