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¡El agua llegó hasta las casas! Fuertes lluvias inundan comunidades de Hopelchén

Las lluvias del domingo inundaron calles y viviendas en Crucero San Luis y provocaron corrientes de agua en Ich-Ek. Autoridades mantienen monitoreo permanente sin reportar daños graves.

Por Mauriel Koh

1 de jun de 2026

1 min

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Calles convertidas en ríos: fuertes aguaceros anegan viviendas en Crucero San Luis e Ich-Ek
Calles convertidas en ríos: fuertes aguaceros anegan viviendas en Crucero San Luis e Ich-Ek / Mauriel Koh

Las fuertes lluvias que cayeron la tarde y noche del domingo inundaron calles y varias viviendas de la comunidad de Crucero San Luis. En el poblado de Ich-Ek, corrientes de agua atravesaron las comunidades y desembocaron en los campos mecanizados.

De acuerdo con Carlos Enrique Huchín Chí, poblador y ex agente municipal, el escurrimiento de los cerros provocó que varias calles que nunca se habían inundado quedaran bajo el agua.

Al menos diez viviendas en la entrada del poblado resultaron afectadas, con agua en frentes, traspatios e interiores. Los vecinos intentaron abrir canales de desagüe y limpiar áreas obstruidas para que el agua fluyera.

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La Protección Civil del Ayuntamiento y la policía municipal acudieron para apoyar a las familias afectadas. Se reportó también la inundación de la plazuela, parque y agencia municipal, además de casas cercanas a la torre de la CFE.

En Ich-Ek, el agua ingresó en algunas viviendas y en el campo de fútbol antiguo, aunque bajó rápidamente.

La comuna chenera informó que personal de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Civil, con apoyo de la policía municipal, mantiene recorridos de monitoreo en ambas comunidades. Hasta el momento no se reportan afectaciones de consideración, pero las brigadas continúan en vigilancia permanente.

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