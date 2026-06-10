Tragedia en Campeche: herrero muere al caer de un techo mientras trabajaba en la Elvia María

Un trágico accidente cobró la vida de un adulto mayor la tarde de este miércoles, luego de sufrir una caída de aproximadamente cuatro metros de altura mientras realizaba trabajos de herrería en la colonia Elvia María.

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Los hechos se registraron sobre la calle CRO, entre la calle Everest. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba laborando en el techo de un predio en compañía de su hijo, quien se desempeñaba como su ayudante.

En un momento determinado, el hoy occiso le manifestó a su hijo que se sentía mal; sin embargo, apenas unos segundos después perdió el conocimiento, lo que provocó que se desvaneciera y cayera al vacío desde lo alto de la estructura.

Al sitio arribaron de inmediato paramédicos del Sector Salud para brindarle los primeros auxilios. Lamentablemente, tras valorarlo en el suelo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades locales en espera del personal ministerial para las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo al anfiteatro de la ciudad para la necropsia de ley.

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JGH