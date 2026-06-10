Apagones en Sabancuy queman aparatos eléctricos y desatan reclamos contra la CFE

Un nuevo apagón registrado la noche del martes afectó a habitantes de las colonias Centro y Pénjamo, quienes demandaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mejorar la infraestructura eléctrica para evitar interrupciones constantes en el suministro.

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De acuerdo con los vecinos, la falla ocurrió alrededor de las 22:00 horas, luego de que se reventara un cable de energía eléctrica, provocando la caída de cuchillas en la colonia Centro. Como consecuencia, ambas colonias permanecieron cerca de 10 horas sin servicio eléctrico.

Los pobladores señalaron que los apagones se han vuelto frecuentes en los últimos días. Recordaron que el pasado domingo otra interrupción afectó a tres colonias durante más de 12 horas, situación que ha generado creciente inconformidad por el servicio que presta la CFE.

Ante este panorama, los habitantes solicitaron que la paraestatal sustituya los cables deteriorados y coloque más transformadores de energía eléctrica, especialmente ante el inicio de la temporada de lluvias, cuando las fallas suelen incrementarse debido a las condiciones climáticas.

Francisco García Correa, vecino de la colonia Pénjamo, afirmó que los constantes apagones son consecuencia del mal estado de parte de la red eléctrica y de la sobrecarga en algunas líneas de distribución.

Indicó que estas interrupciones también provocan daños en aparatos eléctricos de los usuarios, sin que exista una respuesta o compensación por parte de la empresa.

Asimismo, consideró necesario que la CFE realice inversiones para fortalecer la infraestructura, ya que los usuarios cumplen con el pago de sus recibos y esperan recibir un servicio de calidad.

El vecino subrayó que durante la temporada de lluvias aumenta el riesgo de nuevas fallas, debido a que los vientos fuertes pueden provocar que los cables se rompan y ocasionen afectaciones en el suministro eléctrico, un problema que, aseguró, persiste desde hace varios años.

Finalmente, lamentó que en Sabancuy no exista una oficina ni una cuadrilla permanente de la CFE para atender emergencias, por lo que deben esperar la llegada de personal procedente de Escárcega, lo que prolonga los tiempos de respuesta y las afectaciones a la población.

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JGH