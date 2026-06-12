Detienen a dos motociclistas armados en la carretera Sabancuy-Escárcega

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) informó sobre la detención de dos personas por su probable participación en la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, durante un operativo realizado en la carretera estatal Sabancuy-Escárcega.

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De acuerdo con un comunicado oficial, los agentes interceptaron a dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta sobre dicha vía de comunicación.

Durante la inspección, los elementos de seguridad localizaron un arma de fuego tipo pistola marca Arcus 98DA, calibre 9 milímetros, así como un cargador abastecido y 15 cartuchos útiles.

La SPSC indicó que los detenidos y el arma asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica de los involucrados.

Otros detenidos en la misma carretera

Cabe recordar que el pasado 26 de mayo, la Policía de Campeche informó sobre la detención de cuatro personas durante un puesto de control preventivo instalado en la carretera Sabancuy-Escárcega, a la altura del entronque de 18 de Marzo.

En aquella ocasión fue interceptada una camioneta Chevrolet Cheyenne blanca con placas de Campeche, en la que viajaban cuatro personas.

Durante la revisión de seguridad, los agentes localizaron diversas bolsas con fragmentos sólidos blanquecinos con características similares a narcóticos. Además, al consultar los datos de los ocupantes en plataformas oficiales, confirmaron que uno de ellos contaba con un mandamiento judicial vigente.

Por estos hechos, los ocupantes fueron detenidos por su probable participación en delitos contra la salud y trasladados a la Vicefiscalía de Escárcega para quedar a disposición de las autoridades competentes.