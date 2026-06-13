Atropellan a motociclista en la glorieta Colosio de Campeche

Un motociclista resultó lesionado tras ser atropellado por una camioneta en las inmediaciones de la glorieta de la avenida Luis Donaldo Colosio.

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Los hechos ocurrieron cuando el conductor de la motocicleta circulaba sobre la avenida Lázaro Cárdenas con dirección al barrio de Santa Ana, pero al pasar la glorieta fue impactado por una camioneta que se dirigía hacia el sector de Fovissste Belén, provocando que el motociclista terminara sobre el pavimento.

Los involucrados llegaron a un acuerdo mediante aseguradora, evitando intervención ministerial. / Dismar Herrera

Paramédicos del sector salud le brindaron atención al lesionado en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Posteriormente, los involucrados llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños mediante la intervención de la aseguradora, evitando que el caso fuera turnado ante las autoridades ministeriales.

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JGH