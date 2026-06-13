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Campeche / Sucesos

¡Se les acabó la fiesta! Caen 13 conductores por manejar ebrios en el Malecón de Campeche

Operativos simultáneos de alcoholimetría en Campeche dejan un saldo de 13 conductores ebrios detenidos y el mismo número de vehículos asegurados en el corralón.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

13 de jun de 2026

1 min

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Un total de 13 conductores en estado de ebriedad fueron detenidos y trasladados a los separos.
Un total de 13 conductores en estado de ebriedad fueron detenidos y trasladados a los separos. / Dismar Herrera

Un total de 13 conductores fueron detenidos y el mismo número de vehículos enviados al corralón durante los filtros de alcoholimetría implementados de manera simultánea por elementos de la Policía y personal de la Artec en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones para prevenir accidentes viales.

El conductor bajo los efectos del alcohol provocó severos daños.

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Uno de los operativos fue instalado sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, a la altura del barrio de San Román, donde varios automovilistas dieron positivo a las pruebas de alcoholemia, por lo que fueron asegurados y trasladados a los separos, mientras sus unidades eran remolcadas al depósito vehicular.

De forma paralela, otro filtro se llevó a cabo sobre la avenida Justo Sierra, en el barrio de Montecristo. Al finalizar las revisiones, las autoridades reportaron 13 vehículos asegurados y el mismo número de personas detenidas por conducir en estado de ebriedad, en tanto no se tuvo retención de autos de servicio de transporte con alguna irregularidad.

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JGH

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