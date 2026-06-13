¡Se les acabó la fiesta! Caen 13 conductores por manejar ebrios en el Malecón de Campeche

Un total de 13 conductores fueron detenidos y el mismo número de vehículos enviados al corralón durante los filtros de alcoholimetría implementados de manera simultánea por elementos de la Policía y personal de la Artec en distintos puntos de la ciudad, como parte de las acciones para prevenir accidentes viales.

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Uno de los operativos fue instalado sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, a la altura del barrio de San Román, donde varios automovilistas dieron positivo a las pruebas de alcoholemia, por lo que fueron asegurados y trasladados a los separos, mientras sus unidades eran remolcadas al depósito vehicular.

De forma paralela, otro filtro se llevó a cabo sobre la avenida Justo Sierra, en el barrio de Montecristo. Al finalizar las revisiones, las autoridades reportaron 13 vehículos asegurados y el mismo número de personas detenidas por conducir en estado de ebriedad, en tanto no se tuvo retención de autos de servicio de transporte con alguna irregularidad.

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JGH