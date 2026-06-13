Lluvias en Escárcega elevan al 50% el nivel del dren pluvial; descartan inundaciones

La fuerte lluvia que se dejó sentir toda la madrugada de este sábado y parte de la noche del viernes ocasionó que el nivel del agua del dren pluvial natural que atraviesa la ciudad aumentara hasta casi un 50 por ciento de su capacidad y, según Protección Civil, no existe hasta el momento riesgo de inundaciones para las viviendas que se ubican cerca y está catalogada como zona de riesgo.

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Desde la noche del viernes se dejó sentir una fuerte lluvia en la ciudad, aunque disminuyó su fuerza, continuó la precipitación pluvial durante la madrugada del sábado; cerca de las 06:00 dejó de caer y permitió que las personas pudieran salir de sus casas para realizar sus labores.

Pero esta lluvia ocasionó que el nivel del agua del dren natural pluvial, que atraviesa las colonias Salsipuedes, Benito Juárez, Fátima, Emiliano Zapata, Fertimex, Morelos y Esperanza, aumentara hasta en un 50 por ciento de su capacidad, y esa situación alarmó a las personas que tienen cerca de la zanja sus casas, la cual está catalogada por las autoridades como zona de riesgo, debido a que pudieran sufrir inundaciones en caso de que se desbordara.

Pero según Protección Civil, en estos momentos no existe riesgo de inundaciones de las viviendas que están ubicadas cerca del dren, pero mantendrán un monitoreo constante para que, en caso de una emergencia, se les pueda comunicar a los moradores, y esperan que la situación ambiental mejore; pero en estos momentos se puede ver que pudieran continuar las precipitaciones en la ciudad y también podría aumentar el nivel del agua del dren natural, lo que aumentaría las expectativas de riesgo para los colonos que habitan cerca.

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JGH