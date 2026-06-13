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Campeche / Sucesos

¡Envuelta en fuego! Camioneta se reduce a cenizas en la carretera Seybaplaya-Champotón

Una camioneta Toyota Avanza fue consumida por el fuego en el tramo carretero Seybaplaya - Champotón, cerca de Villa Madero; Guardia Nacional abanderó la zona y no reportan heridos.

Por Jorge May

13 de jun de 2026

1 min

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Arde camioneta Toyota en el tramo Seybaplaya - Champotón a la altura de Villa Madero
Arde camioneta Toyota en el tramo Seybaplaya - Champotón a la altura de Villa Madero / Jorge May

Aunque hasta el momento se desconocen las causas, una camioneta fue localizada ardiendo en llamas en el tramo carretero Campeche-Champotón.

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El hecho habría ocurrido durante las primeras horas de este sábado, entre Seybaplaya y Champotón, como referencia antes de llegar a Villamadero, respectivamente.

Ante esta situación, es muy probable que elementos de la Guardia Nacional hayan acudido al lugar para realizar las diligencias correspondientes, entre ellas, el abanderamiento de la zona.

Por el momento no hay informes de personas lesionadas, sólo daños materiales. Se presume que la unidad siniestrada era una Toyota Avanza, la cual fue consumida por las llamas en su totalidad.

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