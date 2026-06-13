Dengue en Campeche: Alertan por repunte de contagios ante llegada de lluvias intensas

Las lluvias más intensas de la temporada 2026 aún están por llegar, lo que podría provocar un incremento en los contagios de dengue en Campeche, de acuerdo con el Colegio de Médicos de Campeche A.C.

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El organismo aclaró que no existen condiciones para superar ni siquiera alcanzar los más de 600 casos registrados en 2024, año que presentó la mayor afectación por este padecimiento en la población. Señalaron que tanto el sector salud como la población deben mantenerse en alerta, ya que el dengue puede llegar a ser mortal, principalmente cuando se presenta en su variante hemorrágica.

El expresidente del organismo, Adrián Mellado González, explicó que la entidad mantiene un comportamiento epidemiológico estable en comparación con el registrado hace dos años, cuando también se confirmaron 12 defunciones. Recordó que el dengue es una enfermedad endémica en la región, por lo que existe circulación permanente del mosquito Aedes aegypti.

Aclaró que la enfermedad no se transmite de persona a persona, sino a través de la picadura del mosquito vector, cuya presencia aumenta durante la temporada de lluvias. Señaló que la principal estrategia para prevenir contagios es la eliminación de criaderos dentro y alrededor de los hogares. Explicó que el mosquito transmisor tiene hábitos domésticos y suele reproducirse en recipientes con agua acumulada en patios, jardines e incluso dentro de las viviendas.

Exhortó a la población a mantener limpios sus espacios, eliminar cacharros, vaciar recipientes que acumulen agua de lluvia y mantener tapados los depósitos de agua para consumo doméstico.

Respecto a las acciones de la Secretaría de Salud del Estado (Ssa), indicó que se mantiene la vigilancia epidemiológica; sin embargo, consideró necesario fortalecer las campañas informativas y la instalación de ovitrampas para monitorear la presencia del mosquito en las distintas comunidades. Añadió que las fumigaciones contribuyen al control de insectos, pero su efecto contra el dengue es limitado si no se complementa con medidas preventivas en los hogares.

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JGH