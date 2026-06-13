Vandalizan y roban instalaciones de agua potable “Uxmal" en Champotón, Campeche

Amantes de lo ajeno lograron llevarse tanto la puerta como el protector del cuarto de bombeo de agua potable en la localidad de La Joya, municipio de Champotón.

Noticia Destacada Dengue en Campeche: Alerten por repunte de contagios ante llegada de lluvias intensas

De acuerdo con los datos recabados, el hurto se registró durante la madrugada de este sábado ante la nula presencia de un velador. Esta bomba de agua, igual conocida como Uxmal, se localiza en las afueras del pueblo de La Joya.

Tras el arribo del personal de Agua Potable de Champotón, se percataron que la base de bombeo ya no tenía ni puertas ni protector.

Hasta el momento no hay personas detenidas; mientras tanto, las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH