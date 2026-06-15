Arranca rehabilitación integral del Malecón de Campeche el 25 de junio

Ante el grave deterioro que presenta el Malecón de la Ciudad, derivado de la salinidad en la zona costera, el próximo 25 de junio arrancará su rehabilitación integral, desde la llamada “área de cocteleros” hasta el “Parque de la Ballena”, abarcando 21 mil 600 metros cuadrados. Los trabajos incluirán el mejoramiento de la imagen urbana, la movilidad y el alumbrado público. Asimismo, y de manera simultánea, se realizará la reforestación de toda esta vía.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) el fallo de la licitación se emitirá un día antes, dándose a conocer el monto de inversión y la empresa responsable de ejecutar los trabajos.

El titular de la dependencia, Bernhard Rehn, explicó que la rehabilitación del principal corredor turístico y recreativo de la capital campechana se desarrollará coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce), y la Secretaría de Turismo (Sectur), para garantizar una intervención integral que combine infraestructura, movilidad y sostenibilidad ambiental.

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Detalló que en la zona del muelle y áreas de obra civil se realizarán trabajos de raspado y limpieza de pintura en más de cinco mil 700 metros cuadrados, además de reparaciones para corregir daños ocasionados por el paso del tiempo y la constante exposición a la humedad y la brisa marina.

El proyecto contempla también la rehabilitación de más de 860 metros cuadrados de superficies deterioradas, la aplicación de tratamientos de sellado y antialcalinidad para proteger las estructuras, así como la construcción de 260 metros lineales de forjado de asientos y más de 800 metros lineales de remates arquitectónicos que contribuirán a mejorar la imagen del paseo costero.

Asimismo, se instalarán 30 esferas ornamentales y se sustituirán 50 metros cuadrados de piso de concreto que presentan daños considerables. De igual manera, se atenderán puntos de encharcamiento durante la temporada de lluvias, con el fin de mejorar las condiciones de circulación y seguridad para los usuarios.

En materia de movilidad, se intervendrán más de 10 mil 800 metros cuadrados de ciclopista, se dará mantenimiento a la carpeta asfáltica y se aplicarán más de cinco mil 400 metros lineales de señalamiento horizontal y pintura vial en áreas destinadas al tránsito seguro de peatones y ciclistas.

La pista de trote también será modernizada mediante la aplicación de pintura deportiva antiderrapante y labores de nivelación, con el objetivo de mejorar las condiciones para quienes realizan actividades físicas y recreativas a lo largo del malecón.

En cuanto al sistema de alumbrado público, se prevé la instalación de 543 postes solares equipados con luminarias LED, tecnología que permitirá reducir costos de energía, incrementar la iluminación en espacios públicos y evitar problemas de vandalismo y robo de cableado registrados anteriormente.

Además de mejorar la imagen urbana y la funcionalidad del malecón, la titular de la Semabicce, Jocelyn Duran Murrieta, anunció un programa de reforestación que contribuirá a fortalecer la cobertura vegetal del corredor costero, generando espacios más agradables, seguros y sustentables para la convivencia de familias, deportistas y visitantes.