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La Gran Escapada busca convertirse en el Buen Fin del turismo en Campeche

Hoteles, restaurantes y empresas turísticas de Campeche esperan que La Gran Escapada impulse el consumo y ayude a reactivar un sector que atraviesa un periodo complicado.

David Vázquez

Por David Vázquez

16 de jun de 2026

1 min

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Canaco apuesta por La Gran Escapada para detonar el consumo turístico en Campeche
Canaco apuesta por La Gran Escapada para detonar el consumo turístico en Campeche

En Campeche los restaurantes, hoteles y otros del sector turismo son de los que más esperanzas han puesto en el programa La Gran Escapada, que tiene por objetivo ofrecer promociones en productos y servicios a los campechanos y mexicanos durante el 18 al 21 de junio.

La rehabilitación de la iglesia de San Roque, conocida como San Francisquito, dependerá de aportaciones de la Diócesis, el INAH y particulares.

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El presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Campeche, Juan Pablo Mex Salazar, recordó que esta iniciativa tiene por objetivo impulsar el consumo local, en apoyo con el Gobierno Federal.

Juan Pablo Mex Salazar confía en que La Gran Escapada se convierta en el "Buen Fin" del turismo en Campeche.
Juan Pablo Mex Salazar confía en que La Gran Escapada se convierta en el "Buen Fin" del turismo en Campeche. / David Vázquez

Incluso destacó que buscan convertir el programa en el Buen Fin del sector turístico. Cabe señalar, la Canaco Campeche tiene un promedio mayor a los 400 socios, desde comercios dedicados a la venta de diferentes productos, del sector belleza y de turismo, como las touroperadoras.

Destacó que, en esta ocasión, el programa coincide con los festejos del Día del Padre, por lo que se espera una importante demanda de ocupación en este sector de la ciudad y el Estado.

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JGH

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