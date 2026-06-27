Camioneta le cierra el paso a motociclista y provoca choque en la avenida Jaina de Campeche

La conductora de una camioneta provocó un accidente al cerrarle el paso a un motociclista en la colonia Plan Chac, cuyo percance dejó únicamente golpes menores y daños materiales de regular cuantía.

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Los hechos ocurrieron cuando la automovilista realizaba maniobras para estacionarse frente a un local de comida sobre la avenida Jaina, pero no tomó las debidas precauciones y terminó invadiendo la circulación preferente del motociclista, quien debido a la velocidad en la que se desplazaba no logró frenar a tiempo y se impactó contra la unidad.

Elementos de la policía acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho y facilitar el diálogo entre ambas partes.

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JGH