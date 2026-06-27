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Camioneta le cierra el paso a motociclista y provoca choque en la avenida Jaina de Campeche

Una conductora invadió la vía preferencial de la avenida Jaina en la colonia Plan Chac al intentar estacionarse, provocando que un motociclista se impactara en su unidad.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

27 de jun de 2026

1 min

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Una conductora provocó un accidente al intentar estacionarse en la colonia Plan Chac.
Una conductora provocó un accidente al intentar estacionarse en la colonia Plan Chac. / Dismar Herrera

La conductora de una camioneta provocó un accidente al cerrarle el paso a un motociclista en la colonia Plan Chac, cuyo percance dejó únicamente golpes menores y daños materiales de regular cuantía.

La comunidad de Katab, en Hopelchén, cumplió casi 24 horas sin energía eléctrica.

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Los hechos ocurrieron cuando la automovilista realizaba maniobras para estacionarse frente a un local de comida sobre la avenida Jaina, pero no tomó las debidas precauciones y terminó invadiendo la circulación preferente del motociclista, quien debido a la velocidad en la que se desplazaba no logró frenar a tiempo y se impactó contra la unidad.

Elementos de la policía acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho y facilitar el diálogo entre ambas partes.

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JGH

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