EU reconoce a Sheinbaum como "aliada extraordinaria" durante inauguración de planta en Chiapas

La cooperación entre México y Estados Unidos dio un nuevo paso en el combate al gusano barrenador del ganado con la inauguración de la Planta de Producción de Moscas Estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, donde la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, calificó a la presidenta Claudia Sheinbaum como una "aliada extraordinaria" para enfrentar este desafío sanitario.

Durante la ceremonia, Rollins afirmó que desde su primer encuentro con la mandataria mexicana percibió su compromiso para atender la problemática que afecta al sector pecuario de ambos países, al destacar que la nueva instalación es un ejemplo de los resultados que puede generar la cooperación bilateral.

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La planta tendrá la capacidad de producir hasta 100 millones de moscas estériles por semana, una herramienta biológica utilizada para interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador sin afectar al medio ambiente, fortaleciendo así la estrategia de control y erradicación de la plaga.

En el acto también participó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien anunció que el gobierno estadounidense destinará 83.8 millones de dólares adicionales para reforzar las acciones contra esta plaga, recursos que se emplearán en incrementar la producción de moscas estériles y fortalecer las medidas de prevención en ambos países.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la nueva planta representa mucho más que una obra de infraestructura, al considerar que demuestra cómo la cooperación entre naciones soberanas puede ofrecer soluciones eficaces frente a problemas compartidos como la seguridad alimentaria y la sanidad animal. Asimismo, reiteró que la relación entre México y Estados Unidos debe mantenerse basada en el respeto mutuo, el diálogo y la colaboración.

La instalación forma parte de la estrategia binacional para contener el avance del gusano barrenador, una plaga que ha impactado a la ganadería mexicana y cuya presencia motivó restricciones temporales a las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos. Las autoridades de ambos países confían en que este proyecto permitirá reforzar la protección del sector pecuario y garantizar el abastecimiento alimentario en la región.